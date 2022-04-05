Ловчев - об уходе Ларссона: Для игрока важно, чтобы в него верил тренер

Экс-футболист «Спартака» и известный российский эксперт Евгений Ловчев не считает, что Джордан Ларссон был одним из лучших игроков РПЛ в последнее время.

«Не согласен, что в хорошей форме Ларссон — один из лучших в РПЛ. Он хороший игрок, но один из лучших — нет, однозначно. К большому сожалению, у нас сегодня игроков хорошего класса, которые могли бы заиграть в любой команде, нет. Для игрока важно, чтобы в него верил тренер. Если не верит, то игрок начинает скучать. Все ждут, что сейчас он выйдет на 15-20 минут, как его выпускают, и что-то сотворит. А это неправильно. Игрок должен быть уверен, что он основной и незаменимый. Это помогает ему играть раскрепощенно и небоязливо», — цитирует Ловчева «Евро-Футбол».

Накануне стало известно, что швед приостановил контракт со «Спартаком» и отправился на родину. До конца года он будет выступать за АИК на правах аренды.