Хачатурянц подтвердил, что 6 апреля состоится экстренное заседание судейского комитета РФС

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сообщил о том, что судейский комитет РФС проведет экстренное заседание 6 апреля.

По словам функционера, во время завтрашней встречи будут обсуждаться меры в отношении арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура чемпионата России.

– Да, завтра будет собрано экстренное заседание судейского комитета. На нем будут приняты некоторые меры в отношении судей. Можно ли говорить об отставке кого-либо из судейского корпуса? Завтра узнаете. Будет пресс-релиз, – цитирует Хачатурянца «Чемпионат».

Отметим, что сегодня, 5 апреля, ЭСК РФС заявила о том, что главный судья матча «Локомотив» – «Спартак» (1:0) Сергей Карасев совершил ошибку, не удалив игрока железнодорожников Алексиса Бека Бека за фол на футболисте красно-белых Кристофере Мартинсе. При этом комиссия отметила, что Карасев принял правильное решение, отменив гол форварда Квинси Промеса из-за офсайда.