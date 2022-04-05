«Через два-три месяца все устаканится». Червиченко считает, что Абрамович может сохранить «Челси»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что российский миллиардер Роман Абрамович еще может сохранить за собой лондонский «Челси».

«Не уверен, что он продаст «Челси»: через два-три месяца всё устаканится. Вопрос только в том, когда все захотят найти компромисс», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, сначала Абрамович отдал свою долю в клубе попечительскому совету и объявил, что хочет продать «аристократов». Затем правительство Британии ввело санкции против бизнесмена, заморозив все его счета и поставив существование «Челси» под угрозу. Позже наказание было смягчено: россиянину разрешили выделить «синим» дополнительно 30 миллионов фунтов стерлингов, чтобы команда смогла завершить сезон.