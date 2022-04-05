«Интер» готов предложить Хандановичу новый контракт с понижением зарплаты

Руководство миланского «Интера» готово предложить новый контракт словенскому вратарю Самиру Хандановичу. Текущее соглашение заканчивается в конце сезона-2021/22.

Об этом сообщает Tuttosport.

По словам источника, игрок хочет остаться в команде еще на два года. «Интер» готов предложить игроку соглашение только на один год. Скорее всего, по новому контракту игрок будет получать меньше своей нынешней зарплаты, которая составляет 4 млн евро в год.

В нынешнем сезоне словенец провел 23 матча за «нерадзурри» в серии А, пропустил 19 голов и отыграл десять матчей на «ноль».

Рыночная стоимость 37-летнего голкипера составляет 2,5 миллиона евро по данным Tranfermarkt.