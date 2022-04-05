В «Зените» рассказали о ситуации с продлениями контрактов с Семаком, Ерохиным, Суторминым и Оздоевым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с продлением контракта главного тренера клуба Сергея Семака, а также трех игроков сине-бело-голубых.

Отметим, что речь идет о таких футболистах, как полузащитники Александр Ерохин, Алексей Сутормин и Магомед Оздоев. Их действующие соглашения с командой рассчитаны до конца текущего сезона. Трудовое сотрудничество с Семаком так же истекает летом 2022 года.

– Ерохин, Сутормин остаются в «Зените», продление согласовано. Оздоев в процессе. У Семака, надеюсь, будет автопродление, – цитирует Медведева портал Bobsoccer.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков в 23 турах. Идущее вторым «Динамо» отстает от петербуржцев на три очка.