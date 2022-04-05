«Реал» сохраняет интерес к Кейну

«Реал» продолжает интересоваться возможностью подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как сообщает Todofichajes, руководство мадридского клуба готово приобрести 28-летнего англичанина в случае, если им не удастся заключить контракты с нападающими Килианом Мбаппе из «ПСЖ» и Эрлингом Холандом, выступающем за дортмундскую «Боруссию». Отмечается, что сделка по переходу игрока «шпор» может состояться по окончании текущего сезона.

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В составе «шпор» он отыграл 378 матчей, забил 243 гола и отдал 56 результативных передач. Его нынешний контракт истекает летом 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.