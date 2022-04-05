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Александр Тарханов: Возможно, на ВАР надо посадить футбольных людей

Специалист отметил большое количество спорных судейских решений в последнее время
05 апреля 2022 23:16
автор: Александр Шульгин

Бывший главный тренер ряда российских команд Александр Тарханов выступил с предложением сажать на ВАР специалистов, которые сами раньше играли в футбол на профессиональном уровне.

«С ВАР в принципе какая-то странная история получается. Там все чаще принимаются решения, которые серьезно влияют на исход игры. И решения очень сомнительные. Я в данном случае согласен с Владимиром Быстровым, который сказал на телевидении, что, возможно, надо на ВАР посадить футбольных людей. Я понимаю, что это надо обсуждать, однако не раз уже говорилось, что уровень компетенции судей на ВАР оказывается ниже, чем у тех арбитров, что в поле. Может быть моя идея покажется странной, но даже, если попробовать в качестве помощников-консультантов на ВАР посадить тех, кто реально играл в футбол, они смогут более четко разбираться в сложных ситуациях», - приводит слова специалиста Bobsoccer.

Напомним, минувший, 23-й тур РПЛ ознаменовался рядом судейских скандалов: в матче московских «Локомотива» и «Спартака» спорным стал эпизод с фолом Алексиса Бека-Бека, за который, по мнению красно-белых, футболиста должны были удалить с поля.

В поединке ЦСКА - «Урал» очевидный пенальти не был поставлен в ворота армейцев, которые в итоге ушли от поражения благодаря гораздо более спорному 11-метровому.

Также вопросы вызвали эпизод с падением до штрафной площади «Краснодара» форварда московского «Динамо» Федора Смолова. Арбитр просмотрел эпизод и принял решение назначить пенальти в ворота «быков».

источник: Bobsoccer
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