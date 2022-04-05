Тьягу Силва - о переходе в «Челси»: Я услышал эту новость в автобусе после проигранного финала ЛЧ

Защитник «Челси» Тьягу Силва поделился обстоятельствами своего перехода из «ПСЖ» в 2020 году.

«В тот момент, когда я услышал эту новость, я ехал в автобусе «ПСЖ». Я возвращался в Париж после финала Лиги чемпионов, в котором мы проиграли. В этот момент печали я также испытал чувство великой радости. Я очень горжусь тем, что клуб видит во мне лидера», — цитирует Сильву Le Parisien.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги бразилец провел 24 матча за лондонский клуб, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В «ПСЖ» он выступал в период с 2013 по 2022 годы. В общей сложности он сыграл за эту команду 315 матчей, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач партнерам.