Зарема Салихова: Судейская система на дне. Зачем нужен орган ЭСК?

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась своим мнением по поводу итогов заседания ЭСК РФС.

Отметим, что сегодня, 5 апреля, комиссия признала, что главный арбитр матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и красно-белыми (1:0) Сергей Карасев совершил ошибку, не удалив игрока железнодорожников Алексиса Бека-Бека за фол против футболиста соперников Кристофера Мартинса.

– В очередной раз признали ошибку в нашем матче. Почему фактические правила меняются не просто в течение одного сезона, а от матча к матчу в зависимости от того, какой надо сделать результат? Зачем нужен орган ЭСК? Почему молчат Дюков и Хачатурянц? Судейская система на дне, можно объявлять траур по российскому футболу, – цитирует Салихову «Чемпионат».

Ранее президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что 6 апреля состоится экстренное заседание судейского комитета РФС, на котором будут обсуждаться меры в отношении арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура чемпионата России.