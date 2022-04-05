Гол де Брейне принес «Манчестер Сити» победу над «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» одержали домашнюю победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 70-й минуте. Его автором стал атакующий полузащитник «горожан» Кевин де Брейне, отличившийся с передачи хавбека Фила Фодена.

Ответная встреча между командами состоится 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 мск.

Лига чемпионов

1/4 финала

1-й матч

«Манчестер Сити» (Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания) – 1:0 (0:0)

Гол: де Брейне, 70

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Аке, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган (Грилиш, 68), Силва, де Брейне, Марез (Фоден, 68), Стерлинг (Жезус, 68).

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди, Коке (де Пауль, 60), Кондогбия, Льоренте (Кунья, 60), Гризманн (Корреа, 60), Феликс (Лемар, 81).

Предупреждения: де Пауль (69), Корреа (83), Жезус (85), Врсалько (90+2), Эдерсон (90+2).