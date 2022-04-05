«Ливерпуль» на выезде обыграл «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 5 апреля, на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Ливерпулем». Победу одержали гости со счетом 3:1.

Единственный мяч в составе «орлов» забил Дарвин Нуньес (49-я минута). У «мерсисайдцев» отличились Ибраима Конате (17), Садио Мане (34) и Луис Диас (87).

Ответный матч между командами состоится 13 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Лига чемпионов

1/4 финала

1-й матч

«Бенфика» (Португалия) – «Ливерпуль» – (Англия) – 1:3

Голы: Нуньес 49 – Конате, 17. Мане, 34. Диас, 87

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Мейте, 70), Рафа Силва, Вайгль, Эвертон (Яремчук, 82), Нуньес, Гонсалу Рамуш (Жоау Мариу, 86).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 89), ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 61), Фабиньо, Кейта (Милнер, 89), Салах (Диогу Жота, 61), Мане (Фирмино, 61), Диас.

Предупреждения: Тиаго Алькантара (58), Таарабт (63).