Мостовой назвал причину низкого уровня судейства в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, в чем, по его мнению, заключается главная причина плохого судейства в России.

«Основная проблема судейства в том, что 90% из них сами не играли в футбол. Это не потому, что я хочу их покритиковать, а потому что, когда ты сам не играешь, тебе тяжело вникнуть в эти нюансы, в эти детали. Где там ногу поставил, где неправильно. Эти нюансы просто так не приходят, они приходят с опытом, когда ты играешь постоянно. В этом и заключается проблема судейская. Это будет всегда», - написал ветеран в своем телеграм-канале.

Напомним, минувший, 23-й тур РПЛ ознаменовался рядом судейских скандалов: в матче московских «Локомотива» и «Спартака» спорным стал эпизод с фолом Алексиса Бека-Бека, за который, по мнению красно-белых, футболиста должны были удалить с поля.

В поединке ЦСКА - «Урал» очевидный пенальти не был поставлен в ворота армейцев, которые в итоге ушли от поражения благодаря гораздо более спорному 11-метровому.

Также вопросы вызвали эпизод с падением до штрафной площади «Краснодара» форварда московского «Динамо» Федора Смолова. Арбитр просмотрел эпизод и принял решение назначить пенальти в ворота «быков».