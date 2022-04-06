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Де Брюйне - о матче с «Атлетико»: Рекомендую каждому, кто критикует нас, сыграть против них

«Горожане» добились минимальной победы со счетом 1:0.
06 апреля 2022 00:29
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал выигранный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0).

«Первый тайм был напряженным, во втором у нас было несколько моментов. Хорошо, что мы их использовали. Что касается гола, то я побежал, Фил Фоден отлично срезал мяч, и, к счастью, я смог его реализовать. Это было очень тяжело. У соперника было по пять игроков в защите и полузащите. Всем, кто нас критикует, рекомендую попробовать сыграть с такой командой на поле», — цитирует Де Брюйне BT Sport.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 70-й минуте. Его автором стал атакующий полузащитник «горожан» Кевин де Брейне, отличившийся с передачи хавбека Фила Фодена.

Ответная встреча между командами состоится 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 мск.

источник: BT Sport
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