Нагельсман уверен в победе «Баварии» над «Вильярреалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился своими ожиданиями от предстоящего первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команда дома примет испанский «Вильярреал».

«У «Вильярреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда.

Нужно будет хорошо подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убежден, что мы справимся с этой задачей», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч пройдет 12 апреля в Мюнхене. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.