Отстраненный от судейства арбитр Вилков высказался об ошибках рефери в РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков прокомментировал спорные решения судей в матчах 23-го тура чемпионата России.

«Упрекали тут арбитра Сухого, почему он не пошел смотреть монитор, когда был эпизод с нарушением правил против Смолова в матче «Краснодар» — «Динамо». Но главный судья не мог смотреть этот момент.

Фол был, да, что Сухой зафиксировал. Он назначил штрафной. А видеоассистенты на повторе увидели, что фол был внутри штрафной.

Арбитр идет к монитору, когда есть грубая ошибка — или касающаяся назначения пенальти, или вынесения карточек, — приводит слова Вилкова Sport24.ru.

Напомним, речь идет об эпизоде в матче «Краснодар» - «Динамо», в котором защитник хозяев нарушил правила на форварде москвичей Федоре Смолове. Изначально арбитр назначил штрафной, однако ВАР посчитал, что фол был в пределах штрафной площади.

В итоге был назначен пенальти, с которого Смолов забил единственный мяч, принеся победу гостям.