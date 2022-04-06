Президент «Урала» Иванов высказался против использования ВАР в РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему считает нецелесообразным использование ВАР в РПЛ.

«Судьи ошибаются как с ВАР, так и без. Я разговаривал с арбитрами, когда эту систему только хотели вводить, они говорят: «Григорьич, за сезон будет три ошибки в вашу сторону и три в пользу соперников так и так». А с ВАР еще хуже. Едва игрока задели, там, может, ничего и не было, а он тыкает судье — иди смотри. Ну как?», - приводит слова Иванова «РБ-Спорт».

Напомним, в матче 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА главный арбитр встречи на последних минутах не назначил очевидный 11-метровый в ворота армейцев при счете 2:1 в пользу гостей. В то же время спустя некоторое время в гораздо более спорной ситуации он показал на «точку» в противоположной штрафной площадке, позволив ЦСКА спасти ничью.