Рио Фердинанд: Это был экзамен для «Манчестер Сити», команде пришлось отвечать на ряд вопросов

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0).

«Это был экзамен для «Манчестер Сити», команде пришлось отвечать на ряд вопросов. Сначала ничего не получалось, что разочаровывало, но команда не сдалась», - приводит слова Фердинанда BBC.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 70-й минуте. Его автором стал атакующий полузащитник «горожан» Кевин де Брейне, отличившийся с передачи хавбека Фила Фодена.

Ответная встреча между командами состоится 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 мск.