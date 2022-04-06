«Мы готовы к ответной встрече». Мане - о победе «Ливерпуля» над «Бенфикой»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал гостевую победу своей команды над португальской «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Это отличное начало важной недели. Теперь нужно подготовиться к следующей игре. Мы — «Ливерпуль», у нас глубокий состав. Иногда мы вносим изменения, которые приносят пользу всей команде. Мой гол? Как я всегда говорю, победа важнее. Я рад забить, но ещё больше рад тому, что команда смогла отметиться тремя голами. Мы готовы к ответной встрече», - приводит слова форварда Mirror.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу англичан. Ответный матч пройдет в Ливерпуле.