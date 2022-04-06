Симеоне заявил, что «Атлетико» изменит свою игру в ответном матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий после поражения своей команды от «Манчестер Сити» (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы немного изменим свою игру в ответной встрече, но им будет все равно - они сыграют так же. Но благодаря смирению и упорному труду мы попробуем конкурировать с ними», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 70-й минуте. Его автором стал атакующий полузащитник «горожан» Кевин де Брейне, отличившийся с передачи хавбека Фила Фодена.

Ответная встреча между командами состоится 13 апреля в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:00 мск.