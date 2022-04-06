«Неблагодарная профессия». Губерниев поддержал судей, отстраненных до конца сезона РПЛ

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении судейского комитета РФС отстранить трех арбитров от обслуживания матчей РПЛ до конца сезона.

«Судья в нашем футболе - самая неблагодарная профессия. За ними наблюдают сотни и тысячи зорких глаз из команд, государственных компаний, от болельщиков. Сложно держать удар», - приводит слова Губерниева РИА Новости.

Напомним, что в число отстраненных вошли Игорь Панин, судивший игру между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» (2:2), а также рефери встречи «Краснодар» - «Динамо» (0:1) Алексее Сухом и Артеме Любимове, отвечавшие за VAR.

Помимо этого Сергей Карасев пропустит одну игру из-за неудовлетворительного судейства в матче «Локомотив» - «Спартак» (1:0).