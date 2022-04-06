Канчельскис объяснил ошибки российских судей низкой квалификацией

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал причину ошибок российских судей в 23-м туре РПЛ.

«Судьи не предвзяты, они просто такой вот квалификации. Это наша реальность, с которой надо мириться. Не знаю, как отстранения помогут судьям работать лучше, какая-то профанация.

На судей теперь еще и ВАР давит. Они все запуганные этой системой, боятся брать на себя ответственность. Раньше ошибались, но делали это хотя бы уверенно. А сейчас стоят, глазами по пять копеек хлопают, не знают, что делать. При ВАР стало больше судейских скандалов», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Сегодня прошло экстренное собрание судейского комитета РФС, который отстранил до конца сезона трех арбитров. В число отстраненных вошли Игорь Панин, судивший игру между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом» (2:2), а также рефери встречи «Краснодар» - «Динамо» (0:1) Алексей Сухой и Артем Любимов, отвечавшие за ВАР.

Помимо этого Сергей Карасев пропустит одну игру из-за неудовлетворительного судейства в матче «Локомотив» - «Спартак» (1:0).