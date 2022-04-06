Мостовой предложил дополнительное наказание для судей РПЛ за ошибки в матчах

Экс-хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на отстранение трех арбитров РПЛ до конца сезона.

Судейский комитета РФС принял такую меру к Игорю Панину, Алексею Сухому и Артему Любимову.

«После тура поймал себя на мысли: из 20 матчей в 12-13 будут допущены серьёзные ошибки. Ясно, что судейские ошибки у нас были, есть и будут. Думаю, что еще и штрафовать можно. Когда я еще сам играл: ты получаешь желтую карточку, тебя меняют, штрафуют, наказывают — судьи в то время отдыхают. Сейчас нас услышали: начали отстранять, можно и штрафануть пару раз, чтобы не было повадно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Отметим, что Сергей Карасев пропустит одну игру из-за неудовлетворительного судейства в матче «Локомотив» - «Спартак» (1:0).