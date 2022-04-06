Салихова о признании судейской ошибки в матче «Локомотив» - «Спартак»: Нам очки никто не возвращает

Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала судейскую ошибку в гостевом матче красно-белых против «Локомотива» в рамках 23-го тура РПЛ.

«Признали, что надо было удалять Бека-Бека, который отдал голевой пас, но это «не повлияло на результат матча». У футбольных небожителей своя реальность. Только нам очки никто не возвращает. Грубая ошибка судьи? Давайте переигрывать! Тем более, несмотря на снегопад, матч не был отменён. Хотели же больше матчей», - приводит слова Салиховой «Чемпионат».

Добавим, что сегодня экстренное собрание судейского комитета РФС приняла решение об отстранении главного арбитра матча Сергея Карасева на одну игру.