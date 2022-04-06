Лидер ФНЛ «Оренбург» вырвал победу в матче с «Енисеем»

«Оренбург» в гостевом матче 31-го тура футбольной национальной лиги победил «Енисей» со счетом 2:1.

Первый мяч «Оренбурга» был записан на защитника «Енисея» Валерия Кичина (39-я минута), а второй - на полузащитника Алексея Миронова, реализовавшего пенальти (86). За красноярскую команду забил нападающий Андрей Окладников (70).

Таким образом, гости, лидирующие в ФНЛ, увеличили свой отрыв до 11 очков, хозяева остались с 50 очками и идут пятом месте.

10 апреля «Енисей» примет на своем поле «Акрон», а «Оренбург» сыграет дома с «Кубанью».

ФНЛ

31-й тур

«Енисей» (Красноярск) - «Оренбург» (Оренбург) - 1:2 (0:1)

Голы: Окладников, 48 - Кичин, 39 (автогол); Миронов, 86 (пен.)