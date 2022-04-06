Российский футбол может потерять более 500 млн евро от падения в таблице коэффициентов УЕФА

Аналитики РФС подсчитали убытки российского футбола от падения в таблице коэффициентов УЕФА.

«По оценкам РФС, при сохранении текущей динамики выступления российских футбольных клубов призовые деньги от участия в европейских турнирах снизятся, что может привести к недополучению российской футбольной индустрией более 500 млн евро в течение ближайших 7 лет. При этом сумма потерь в случае длительного отстранения российских команд от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА существенно вырастет», - приводит «Матч ТВ» слова источника из организации.

Напомним, что весной сезон в Еврокубках должны были продолжить два клуба: «Спартак» и «Зенит».

Отметим, что на данный момент Россия занимает десятое место в таблице. В конце июня она опустится на 19-ю позицию.