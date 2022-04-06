Бояринцев считает, что «Крылья Советов», «Зенит» и «Динамо» показывают самый симпатичный футбол

Экс-хавбек московского «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, какие команды российской премьер-лиги (РПЛ) показывают, по его мнению, самый симпатичный футбол.

«Крылья Советов» очень нравятся. Очень хорошие молодые игроки. Приятно видеть, что там ребята из второй лиги дошли до РПЛ и показывают интересный футбол. В этом году у «Крыльев» интересная атака, переходы, скорость, высокий прессинг. С «Зенитом» понятно, они просто душат всех общим командным уровнем. Еще нравится «Динамо» Шварца», - приводит слова Бояринцева Vprognoze.ru.

Напомним, что «Зенит» (49 очков) и «Динамо» (46) являются лидерами РПЛ, «Крылья Советов» (32) занимают на данный момент восьмое место.

Добавим, что сегодня самарский клуб сыграет в гостях отложенный матч 19-го тура. В соперниках у команды Игоря Осинькина будет «Ростов».