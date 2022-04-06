Кейн готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клуб ближайшим летом.

Как сообщает The Sun, 28-летний футболист готов выслушать предложение, которое поступило от «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что в то же время Кейн хотел бы продлить соглашение с «Тоттенхэмом», так как ему нравится сотрудничество с главным тренером «шпор» Антонио Конте. Контракт форварда рассчитан до лета 2024 года

Добавим, что в текущем сезоне Гарри провел 29 матчей, в которых забил 12 голов и отдал шесть голевых передач в чемпионате Англии.