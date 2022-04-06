Ибрагимович намерен завершить карьеру, если «Милан» выиграет чемпионат или Кубок Италии

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру по итогам текущего сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 40-летний футболист готов уйти из спорта, если »россонери» выиграют чемпионат или Кубок Италии. Отмечается, что переговоры о новом соглашении еще не начались, но «Милан» находится в поисках нового форварда.

По данным источника, если Ибрагимович продолжит карьеру, то итальянский клуб предложит шведу более низкую зарплату.

В текущем сезоне Златан провел 23 матча, в которых забил восемь голов.