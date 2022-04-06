«Спартак-2» благодаря дублю Шитова обыграл «Факел» в ФНЛ

«Спартак-2» в домашнем матче 31-го тура футбольной национальной лиги победил «Факел» со счетом 2:0.

Дублем за красно-белых отличился нападающий Владислав Шитов, забив на 35-й и 83-й минутах.

Отметим, что у «Факела» на 64-й минуте за две желтые карточки был удален защитник Неманья Пейчинович.

Таким образом, красно-белые набрали 46 очков и поднялись на девятое место, клуб из Воронежа остался третьим, имея в своем активе 53 очка.

10 апреля «Факел» примет на своем поле «Аланию», а дубль «Спартака» сыграет в гостях с «Томью».

ФНЛ

31-й тур

«Спартак-2» (Москва) - «Факел» (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Голы: Шитов, 35, 83

Удаление: Пейчинович ( «Факел» ), 64.