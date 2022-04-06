На аукцион выставили футболку, в которой Марадона забил гол Англии на ЧМ-1986

На аукционе продадут футболку легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны.

Как сообщает CNN, торги пройдут в аукционном доме Sotheby's заявили. Стартовая цена майки аргентинца, в которой он отличился в игре против Англии на ЧМ-1986, составляет четыре миллиона долларов.

Отметим, что в той игре Марадона забил мяч рукой. Позже этот эпизод прозвали «Рука Бога».

После игры Диего обменялся футболками с защитником сборной Англии Стивом Ходжем, который отдал ее на аукцион.

Напомним, что Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.