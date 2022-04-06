Боец ММА Малыхин: На футболистов нечего злиться, они не сами себе платят зарплаты

Боец ММА Анатолий Малыхин считает, что не стоит злиться на российских футболистов, так как не они определяют, какую зарплату будут получать в клубе.

– Не футболисты сами платят себе зарплаты, на них нечего злиться – пацаны работают. Где-то нашим не хватает дисциплины, могут расслабиться. Помню, когда «Спартак» проигрывал – телефончика три разбил. Бывало, что руки опускались, говорил, что больше не буду болеть. Это можно сравнить с тем, когда сын обкакался – вначале попахивает, злишься, потом помоешь – опять любишь его, целуешь, обнимаешь, – заявил Малыхин «Матч ТВ».

Напомним, ранее депутат Госдумы Ирина Роднина назвала российский футбол «хронической болезнью мужчин», а также раскритиковала футболистов за их ленивость.