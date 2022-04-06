Андрей Кобелев - о судействе в РПЛ: Ошибки бывают у всех. Отстранение - нормальная практика

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал отстранение трех судей чемпионата России до конца сезона.

«Судьям нужно больше времени уделять своим результатам. Ошибки бывают у всех… Только когда ошибки влияют на результат, то, конечно же, это должно наказываться. Отстранение - нормальная практика. Из-за ошибок страдают клубы.

Откуда брать новых людей? Мы видели, что в прошлом сезоне судей отстраняют, а их становится все больше и больше. Тем более сейчас используют VAR: нужны лишние судьи, которые будут сидеть за монитором», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, наказание коснулось Алексея Сухого и Артема Любимова, работавших на матче «Краснодар» - «Динамо», а также Игоря Панина, обслуживавшего встречу ЦСКА и «Урала».

Кроме того, главный арбитр матча «Локомотив» - «Спартак» Сергей Карасев дисквалифицирован на одну игру, а его видеоассистент Павел Шадыханов - на две.