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«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0.
06 апреля 2022 23:51
автор: Александр Бойченко

В среду, 6 апреля, на стадионе «Керамика» состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» (Испания) и мюнхенской «Баварией» (Германия).

Единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».

Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч

«Вильярреал» - «Бавария» 1:0

Голы: Груневелд 8

«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 81).

«Бавария»: Нойер, Павар (Зюле, 71), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Мусиала, Мюллер (Горетцка, 62), Левандовски, Коман.

Предупреждение:

Эступиньян (74).

источник: «Советский спорт»
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