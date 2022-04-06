«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

В среду, 6 апреля, на стадионе «Керамика» состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» (Испания) и мюнхенской «Баварией» (Германия).
Единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.
Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.
Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
«Вильярреал» - «Бавария» 1:0
Голы: Груневелд 8
«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 81), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо, Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 81).
«Бавария»: Нойер, Павар (Зюле, 71), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Гнабри (Сане, 62), Киммих, Мусиала, Мюллер (Горетцка, 62), Левандовски, Коман.
Предупреждение:
Эступиньян (74).