Переход Нкунку в «ПСЖ» летом может заставить Мбаппе остаться в команде

Полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку в летнее трансферное окно может вернуться в «Пари-Сен-Жермен».

Об этом сообщает Foot Mercato.

По словам источника, руководство немецкого клуба поставило на полузащитника ценник в 70 млн евро. Сообщается, что если Кристофер станет игроком парижан, нападающий Килиан Мбаппе может остаться. Ранее сообщалось, что в трансфере игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Нкунку провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал 15 голевых передач. Рыночная стоимость хавбека составляет 65 миллионов евро по данным Transfermarkt.