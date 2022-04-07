Бензема установил новое достижение для французских игроков в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Карим Бензема установил уникальное достижение для французских игроков, участвующих в Лиге чемпионов.

Французы Давид Трезеге (01/02), Виссам Бен-Йеддер (17/18) и Килиан Мбаппе (20/21) сумели забить 8 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Бывший футболист «Реймса» Жюст Фонтейн забил 10 мячей в сезоне 1958/59, но тогда турнир проводился в другом формате и назывался не Лигой чемпионов, а Кубком европейских чемпионов.

Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых вторым подряд хет-триком в текущем плей-офф турнира отметился Карим Бензема. Напомним, в ответном матче 1/8 финала француз также трижды поразил ворота «ПСЖ».

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.