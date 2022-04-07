Фердинанд заявил, что Бензема заслуживает «Золотого мяча»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заслуживает «Золотого мяча».

«Буду очень удивлен, если Бензема еще не на полпути к тому, чтобы выгравировать свое имя на «Золотом мяче», - приводит слова экс-футболиста, а ныне эксперта пресс-служба УЕФА.

Напомним, накануне в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов против лондонского «Челси», завершившейся со счетом 3:1 в пользу «сливочных», Бензема оформил хет-трик, который стал для него вторым подряд в плей-офф турнира: ранее он также трижды поразил ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.