«Волшебный вечер». Бензема - о своем хет-трике в ворота «Челси»

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое достижение в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», в котором он сделал хет-трик.

«Волшебный вечер, как в тот день на «Бернабеу» против «ПСЖ». Сегодня мы вышли, чтобы победить, чтобы показать, что мы «Реал» Мадрид. Все хорошо сработало для нас, от первой минуты до последней.

Это были очень важные голы. Я был очень счастлив забить третий, потому что я упустил момент в первом тайме и переживал о нем. Но мне удалось забить снова, и я очень рад», - приводит слова француза Movistar.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных». Бензема оформил хет-трик, который стал для него вторым подряд в плей-офф турнира: ранее он также трижды поразил ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.