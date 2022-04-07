Тухель заявил, что у «Челси» не осталось шансов против «Реала» в ответном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос, осталась ли интрига в противостоянии с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 3:1.

«Есть ли у нас шансы? Нет», — цитирует Тухеля журналист Саймон Джонсон в своих соцсетях.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных». Бензема оформил хет-трик, который стал для него вторым подряд в плей-офф турнира: ранее он также трижды поразил ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в двух стадиях плей-офф подряд.

Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде.