Нагельсман считает, что «Бавария» заслуженно проиграла «Вильярреалу»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман дал комментарий после поражения своей команды от «Вильярреала» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Бавария» заслужила поражение. Мы не были хороши сегодня. В первом тайме нам не хватило мощи в защите, и мы создали слишком мало моментов», - приводит слова немецкого специалиста DAZN.

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».