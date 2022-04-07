Куртуа - о победе над «Челси»: Нельзя думать, что дело сделано

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа дал комментарий после победы своей команды над лондонским «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Нельзя думать, что дело сделано. Так устроен футбол: они могут вернуться в игру, если забьют быстрый гол. Мы должны сыграть в наш футбол», - приводит слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых вторым подряд хет-триком в текущем плей-офф турнира отметился Карим Бензема. В ответном матче 1/8 финала француз также трижды поразил ворота «ПСЖ».

Таким образом, Бензема стал вторым игроком в истории Лиги чемпионов после Криштиану Роналду, которому удалось оформить хет-трик в лвух стадиях плей-офф подряд.

Хозяева смогли ответить лишь мячом Кая Хаверца.

Ответная игра пройдет 12 апреля в Мадриде.