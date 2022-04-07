Киммих считает, что «Баварии» повезло проиграть «Вильярреалу» всего лишь 0:1

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих дал комментарий после поражения от «Вильярреала» (0:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы как будто не участвовали. Во втором тайме мы стали больше рисковать, хотя некоторые вещи все равно остались чересчур. Надо быть честными и признать, что нам повезло проиграть со счетом всего лишь 0:1», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».