Комличенко - о победе над «Крыльями Советов»: Мы должны подниматься по турнирной таблице

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий после победы своей команды над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура чемпионата России.

«Набрали важные три очка. Ситуация в таблице такая, что нужно стараться побеждать в каждом матче. Мы должны подниматься по турнирной таблице, занимаем не свое место», - приводит слова форварда ТАСС.

Отметим, что единственный гол в матче забил Комличенко. Николай отличился на 18-й минуте.

Таким образом, «Ростов» набрал 25 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на восьмой строчке (32 очка).

10 апреля «южане» сыграют дома против «Локомотива», а команда из Самары в тот же день на выезде встретится с «Уралом».