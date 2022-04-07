Ло Чельсо - о матче с «Баварией»: Гордость - первое, что приходит мне в голову

Полузащитник «Вильяреала» Джовани Ло Чельсо дал комментарий после победы своей команды над мюнхенской «Баварией» (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Гордость - первое, что приходит мне в голову, когда я думаю об игре нашей команды в сегодняшнем матче. Знали, что нам придется несладко. Но мы блестяще сыграли, создали много моментов и могли победить крупнее.», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что единственный и победный мяч в этой встрече забил Арно Груневелд на восьмой минуте.

Отметим, что на 41-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот Мануэля Нойера после точного удара Франсиса Коклена.

Ответный матч между клубами пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене».