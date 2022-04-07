Гасперини - о Лиге Европы: Если «Аталанта» выйдет в полуфинал, это будет выдающимся достижением

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

«Понимаем, что, если мы выйдем в полуфинал, это будет выдающимся достижением. Я не думаю, что, тот факт, что теперь мы начинаем в гостях, имеет большое значение», - приводит слова итальянского специалиста Football Italia.

Встреча «Лейпциг» - «Аталанта» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Мартином Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.