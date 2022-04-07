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Карло Анчелотти: Бензема как хорошее вино

Хет-трик форварда помог «Реалу» обыграть «Челси» в Лиге чемпионов
07 апреля 2022 10:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил восхищение нападающим «сливочных» Каримом Бензема.

«Бензема как хорошее вино. Он становится лучше с каждым днем и чувствует, что с каждым днем становится все более важным в команде, становится все более явным лидером. В этом вся разница. У него сильная личность, и он осознает, что является важным игроком.

То, как Бензема ведет себя, делает его образцом для подражания для всех. Он разносторонний игрок: забивает много голов и очень помогает команде своими рывками. Он настоящая угроза в штрафной соперника», — приводит слова специалиста Real Madrid Info.

Напомним, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов француз оформил хет-трик и принес своей команде победу над лондонским «Челси» со счетом 3:1.

Ответная встреча пройдет 12 апреля в Мадриде.

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