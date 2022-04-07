Тедеско - об «Аталанте» перед матчем в Лиге Европы: Ее стиль очень интенсивен и агрессивен

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Аталантой» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Аталанта» очень сильна на выезде. Ее стиль очень интенсивен и агрессивен. Мы должны будем ждать подходящего момент для атаки, но и вовремя обороняться», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча «Лейпциг» - «Аталанта» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с англичанином Мартином Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.