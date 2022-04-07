Камада - о матче с «Барселоной» в ЛЕ: Мы каждый год как минимум один раз побеждаем «Баварию»

Полузащитник немецкого «Айнтрахта» Даити Камада поделился ожиданиями от матча с испанской «Барселоной» в четвертьфинале Лиги Европы.

«Я убежден, что мы способны победить где угодно и кого угодно. «Айнтрахт» каждый год играет против «Баварии» и выигрывает как минимум один матч», - приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

Встреча «Айнтрахт» - «Барселона» состоится сегодня, 7 апреля, на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. Игру обслужит бригада арбитров во главе с сербом Срджаном Йовановичем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.