Чистяков считает, что матч с «Ахматом» будет для «Зенита» очень трудным

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России против «Ахмата».

«Матч с «Ахматом» будет трудным. «Зениту» всегда сложно играть в Грозном. Но надеюсь, сумеем сломать стереотипы и добиться победы», - приводит слова Чистякова Sport24.

Встреча «Ахмат» - «Зенит» состоится 9 апреля в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 23-х игр в РПЛ «Зенит» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ахмат» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 32 очка.