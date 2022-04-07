Семак прокомментировал безголевую серию Дзюбы

Главный тренер петербургского клуба «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Ахмата» поделился мнением о безголевой серии нападающего команды Артема Дзюбы.

«Дзюба и сам знает, что не забивает долго. Любая серия заканчивается. И его голы придут. Главное, чтобы команда забивала. И все действия Артема были на пользу команды», - приводит слова специалиста Sport24.

Встреча «Ахмат» - «Зенит» состоится 9 апреля в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

После 23-х игр в РПЛ «Зенит» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу. «Ахмат» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 32 очка.