Дмитрий Селюк: Советую нашим тренерам не надувать щеки, а равняться на «тренеришку» Эмери

Давно живущий в Испании футбольный агент Дмитрий Селюк, делится своими впечатлениями.

-Известный в России как «тренеришка» Унаи Эмери продолжает показывать свой высокий класс. Человек выиграл четыре (!) Кубка УЕФА (Лига Европы). Замечательно работал с «Севильей», в прошлом сезоне взял «Вильярреал», команду из маленького городка неподалеку от Валенсии, и выиграл с ней Лигу Европы.

Эмери умеет играть именно кубковые матчи, в чем мы убедились еще раз в прошлом раунде, когда «Вильярреал» выбил из розыгрыша «Ювентус».

И вот вчера обыграна такая машина, как «Бавария».

Часто в интервью наших тренеров можно прочить: чему нас могут научить европейские тренеры? И российские специалисты самые лучшие. Посоветовал бы нашим тренерам не щеки надувать, а добиться хотя 10 процентов от того, чего добился Эмери.